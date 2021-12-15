Нью-Дели, , 08:49 — REGNUM Комнату для казней случайно обнаружили в одном из тайных туннелей под зданием городской ассамблеи рабочие в индийском городе Дели. Об этом 14 декабря сообщает телеканал Pragnews.

Пытки. Англия. Гравюра

Само здание ассамблеи было построено в 1912 году, после переноса в Дели из Калькутты резиденции британского вице-короля Индии. В нём по 1926 год размещалось центральное законодательное собрание, а с 1927 года британские власти проводили здесь судебные процессы над борцами за независимость Индии.

Секретный туннель был обнаружен под зданием относительно недавно, несколько месяцев назад. При обследовании переходов туннеля рабочие увидели кирпичную стену, кладка которой отличалась от других стен, а при простукивании за стеной угадывалась полость. Сломав стену, рабочие обнаружили, что она скрывала необычное помещение.

Предполагается, что секретный туннель служил для доставки заключённых в суд из «Красного форта», исторической крепости в Дели. Спикер законодательного собрания Дели Рам Нивас Гоэль отметил, что заключённых могли после суда отправлять в комнату для казней, которая и была обнаружена рабочими. Теперь изучать комнату и всё, что в ней находится, будут археологи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в историческом центре Мехико были найдены 17 захоронений с останками людей, датируемые XIX веком.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Мехико обнаружили захоронения периода XIX века