Варшава, , 08:46 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter сообщил, что правительство республики в рамках Антиинфляционного щита приняло ряд решений по удешевлению электроэнергии для населения.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы снижаем НДС на газ с 23% до 8% в течение первых трех месяцев следующего года. Это время, когда мы используем больше всего газа в зимний сезон. Это большие затраты для бюджета, но выгодно гражданам», — говорится в сообщении.

Глава польского правительства добавил, что также будет снижен НДС на тепловую энергию, что должно уменьшить квартплату.

Кроме того, Моравецкий сообщил, что с 20 декабря текущего года по 31 мая 2022 года также будет применяться более низкий акциз на автомобильное топливо.