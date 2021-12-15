Бийск, Алтайский край, 15 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В единственном наукограде Алтайского края — Бийске — система проверки QR-кодов постепенно сошла на нет, несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться напряжённой. Об этом сегодня, 15 декабря, пишет «Бийский рабочий».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Судя по сообщению, одна из причин такого положения дел — в весьма агрессивном отношении граждан к процедуре. По признанию одного из управляющих торгового центра, за первые десять дней введения в Алтайском крае системы проверки вакцинации были избиты двое проверяющих.

«Росгвардия была вызвана десятки раз, от них нет реакции (потому что они не имеют права ничего сделать). Вызывали участкового, а нарушители уже убежали», — пояснил управляющий.

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Алтайском крае начали вводить в конце октября 2021 г., спустя две недели некоторые предприниматели, не получив никакой поддержки и ощутив существенное снижение посещаемости торговых центров, стали формально проверять подтверждение сертификации.

В Барнауле её проверку игнорируют не только на входе в торговые центры. Ещё и в уведомлениях при онлайн-покупке товара самовывозом пишут: «QR-код не требуется».Так, в частности, поступают сети DNS (торговые центры «Арена» и «Москва»), а также — магазин промтоваров «Новэкс» в ТЦ «Радуга».

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