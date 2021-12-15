Эр-Рияд, , 08:44 — REGNUM Испанская «Барселона» и аргентинская «Бока Хуниорс» провели товарищеский матч в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Встреча прошла 14 декабря на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Граффити Диего Марадона Cadaverexquisito

Матч был посвящён первой годовщине со дня смерти Марадоны, который играл как в «Барселоне», так и в «Боке «Хуниорс». Встреча завершилась победой аргентинского клуба по пенальти.

На 50-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Жутльга открыл счёт. На 77-й минуте форвард «Боки Хуниорс» Эсекиэль Себальос сравнял счёт — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты аргентинской команды — 4:2.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. За «Боку Хуниорс» он выступал в 1981—1982 и 1995−1997 годах и стал чемпионом Аргентины. За «Барселону» он играл с 1982 по 1984 год и выиграл Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок Испании.