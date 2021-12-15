Москва, 15 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В России с начала текущего года было продано свыше 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, и это на 6,1% больше, чем в 2020 году. Это 15 декабря следует из данных NielsenIQ, которые приводит «Коммерсантъ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лапша быстрого приготовления

Отмечается, что за 11 месяцев продажи указанного продукта увеличились год к году в денежном выражении на 16% и на 6,1% в натуральном. При этом за 11 месяцев 2020 года эти цифры составили 7,4% и 1,7% соответственно.

Также указывается, что гендиректор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева считает, что такой рост продаж упаковок лапши быстрого приготовления связан со спросом на эту продукцию у покупателей с небольшим уровнем дохода.

Кроме того, исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев уточнил, что также рост продаж названного продукта связан с выходом работников с удаленной работы.

«Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в декабре нынешнего года наиболее высокооплачиваемой вакансией стала должность коммерческого директора в Москве, на которой предлагают зарплату в размере от 500 тыс. рублей в месяц.