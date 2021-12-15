Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Ульяновскую область передано почти 777 тыс. доз различных видов вакцин от COVID-19, вакцинацией охвачено более 598 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе обсуждения эпидемической ситуации исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашков проинформировал, что в регионе поставлено 776 914 комплектов вакцин, в том числе последняя партия в объёме 23 400 доз поступила 11 — 12 декабря. Остаток препаратов составляет 108 тыс. доз.

По оперативной информации минздрава, вакцинацию от ковида в Ульяновской области прошёл 598 471 человек, что составляет 75,4% от плана. Из них привились двумя компонентами, то есть полностью завершили процедуру 473 385 жителей.

Кроме того, в регионе идёт ревакцинация. Её прошли 73 420 жителей области.

Напомним, в Ульяновской области количество заболевающих остаётся на прежнем уровне: последние дни, с 8 по 14 декабря, выявляют по 303 — 306 носителей коронавируса ежесуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 115 913 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 111 258 человек, умерли 3564 ковидных больных.