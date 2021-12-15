Казань, , 08:43 — REGNUM В Татарии подтверждено ещё пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 15 декабря 1353 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Причины смерти ещё двоих мужчин и трёх женщин 1942−1956 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, за период с 6 по 12 декабря в мире было выявлено 4 000 817 заражённых коронавирусной инфекцией и зарегистрирован 46 961 летальный исход от последствий заболевания COVID-19.

Читайте также: ВОЗ сообщила о снижении смертности в мире от COVID-19 на 10% за неделю

Читайте также: В Татарии за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 7,8 тыс. человек