Москва, 15 декабря 2021, 08:42 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» существенно увеличила поставки природного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с ранее утвержденным графиком, сообщается в телеграм-канале компании.
Отмечается, что на заседание совместного координационного комитета между «Газпромом» и китайской CNPC была отмечена надежность поставок природного газа по «Силе Сибири».
Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» предназначен для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он построен Газпромом совместно с китайской компанией CNPC и открыт в декабре 2019 года. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год.