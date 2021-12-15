Москва, , 08:42 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» существенно увеличила поставки природного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с ранее утвержденным графиком, сообщается в телеграм-канале компании.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

Отмечается, что на заседание совместного координационного комитета между «Газпромом» и китайской CNPC была отмечена надежность поставок природного газа по «Силе Сибири».

«В частности, в ноябре-декабре согласно взаимовыгодным договоренностям «Газпрома» и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» предназначен для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он построен Газпромом совместно с китайской компанией CNPC и открыт в декабре 2019 года. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год.