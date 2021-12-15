Москва, 15 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Международные эксперты аналитического агентства fDi Intelligence высоко оценили работу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Департамент награжден премией fDi Strategy Awards в категории «Образовательные технологии», сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Удаленное образование

Департамент разрабатывает продукты и услуг в сфере образования. Среди них создание выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобные площадки для ведения инновационного бизнеса, проекты, направленные на повышение квалификации специалистов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в Москве созданы комфортные условия для привлечения инвестиций в образовательную отрасль. Так, в 2021 году город заключил первое концессионное соглашение в сфере образования.

ИА REGNUM ранее сообщало, расходы на образование в Москве на 2022−2023 год планируется сократить по сравнению с 2021 годом.

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