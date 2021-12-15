Уфа, , 08:44 — REGNUM Обязательный режим самоизоляции в течение двух недель с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать прибывшие в Башкирию из некоторых иностранных государств. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава республики Радий Хабиров.

Самолет Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать те, кто прибыл в Башкортостан из иностранных государств, указанных в постановлении главного санитарного врача России (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг), в том числе транзитом через другие регионы России», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Отмечается, что данное требование не распространяется на членов экипажей самолетов.

Кроме этого, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ срок действия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сокращён с 72 до 48 часов.