Ишим, Тюменская область, 15 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме появится многофункциональный ледовый дворец. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Ишима Проект ледового дворца в Ишиме

Здание нового комплекса предполагает учебно-тренировочное катание на коньках, игру в хоккей, проведение соревнований и другие объекты. На первом этаже будет зал с ледовым полем, на втором — залы «сухих» тренировок фигуристов и хоккеистов, зал для отработки бросков по воротам, зал силовой нагрузки с тренажёрами и спортивными снарядами, а также зал общей физической подготовки. Предусмотрены и вспомогательные помещения — душевые, санузлы, тренерские комнаты.

Спорткомплекс расположится между домами на ул. Республики, 76А и Большой, 200. Сроки разработки проектной документации намечены на первый квартал 2022 года. На проектно-изыскательные работы выделено семь миллионов рублей. Отметим, что в ишиме проживает 65,2 тыс. человек.