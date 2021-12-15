Лос-Анджелес, США, , 08:36 — REGNUM Киану Ривз прокомментировал известную фотографию-мем «Грустный Киану», на которой он запечатлён с сэндвичем в руках. Актёр дал интервью ведущему Стивену Кольберу, запись передачи была опубликована 14 декабря на YouTube-канале его «Позднего шоу».

Киану Ривз (сс) Mark Dunne

Кольбер показал голливудской звезде коллаж, на котором размещены вышеупомянутое фото и иллюстрация из комикса BRZRKR, которая явно является отсылкой к мему. Актёр дал понять, что ему хорошо знакома эта фотография. «Я просто ем сэндвич, чувак! Слушай, я задумался. У меня были дела, я был голоден», — таким образом Ривз объяснил, что происходит на снимке.

Когда ведущий спросил актёра о том, знает ли он, по какой причине это фото стало таким популярным мемом, Ривз ответил, что понятия не имеет.

Напомним, Киану Ривз является одним из авторов комикса BRZRKR, над этим проектом также работают Мэтт Киндти Рон Гарни. Первый выпуск комикса был опубликован в США 3 марта 2021 года.

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