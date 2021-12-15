Кемерово, , 08:39 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 декабря, медицинскую помощь получают 6246 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 11 922 человека», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 79 795 случаев заражения коронавирусом, 71 913 человек выздоровели, 1636 пациентов скончались.

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