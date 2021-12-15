Джакарта, 15 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Неправительственная организация Мьянмы раскритиковала Индонезию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за проведение совместных с хунтой Мьянмы военных учений в начале декабря в Малаккском проливе, сообщает CNN Indonesia.

Defense.gov Военно-морские учения

Военная хунта Мьянмы участвовала в совместных военных учениях Россия — АСЕАН, которые проводились 1−3 декабря.

«Учения помогают развить возможности вооруженных сил Мьянмы, которые продолжают совершать военные преступления и преступления против человечности с полной безнаказанностью», — говорится в заявлении организации «Справедливость для Мьянмы».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила с государственным секретарем США Энтони Блинкеном текущую ситуацию в Афганистане.