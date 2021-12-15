Баку, , 08:32 — REGNUM Силы безопасности Азербайджана совместно с охраной посольства Израиля провели военные учения. Об этом сообщает пресс-служба израильского представительства в Баку.

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«Мы хотим поблагодарить Силы безопасности Азербайджана за их неизменную приверженность и решимость», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тренировка проводилась для расширения и укрепления сотрудничества двух сторон в области безопасности.

Стоит отметить, что во время обострения отношений между Азербайджаном и Ираном в октябре Тегеран обвинял Баку в содействии интересам Израиля. Иранская сторона также заявляла, что израильтяне якобы присутствуют на территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Азербайджана.