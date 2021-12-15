Москва, , 08:32 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), а также рост поставок российского природного газа в Европу могут способствовать снижению цен на голубое топливо на европейском рынке. Такое мнение 15 декабря высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Комбинация двух факторов — запуск «Северного потока — 2» и рост поставок из России — могла бы привести к некоторому снижению цен», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт уточнил, что на цены на газ в Европе в среднесрочной перспективе цен будут влиять динамика спроса на голубое топливо в Азии и поставки из США и России.

При этом Маринченко отметил, что, по его мнению, на цены на газ на европейском рынке, вероятнее всего, оказывает негативное влияние неблагоприятный новостной фон о сроках запуска «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $1450 за тысячу кубометров впервые с начала октябре.