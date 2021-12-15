Москва, 15 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Ещё четыре человека задержаны по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унёсшей жизни 51 человека. В числе задержанных — основной собственник шахты, председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев, сообщила 15 декабря официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»

Задержаны также генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Следствие намерено просить о помещении задержанных под арест.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»)», — отметила Петренко.

Расследование уголовного дела о взрыве на шахте продолжается. Ранее были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. В зависимости от роли каждого им инкриминировано нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее гибель людей.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 декабря руководителей холдинга допросили и отпустили, однако ночью к ним пришли с обысками и задержали.

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