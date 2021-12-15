Генуя, Италия, 15 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. «Дженоа» одержал победу над «Салернитаной» в матче второго раунда Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

Единственный гол в матче забил нападающий Калеб Экубан на 76-й минуте.

Эта победа стала первой для украинского тренера Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. До этого он работал главным тренером сборной Украины.

«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Миланом». Матч пройдёт 12 января 2022 года.