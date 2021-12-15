Хабаровск, 15 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. За 11 месяцев года в Хабаровском крае родились более 12 тыс. детей. Из них 6542 малыша — в Хабаровске и почти 2 тыс. новых жителей — в Комсомольске-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что мальчиков родилось чуть больше, чем девочек.

Самым популярным мужским именем оказалось Артем, так назвали 315 мальчиков. 293 назвали Александр.

Самые популярные имена для девочек — София, Алиса и Анна. Также новорожденным в 2021 году часто давали имена Ева, Мария и Виктория. Реже девочек нарекали Миланами, Полинами и Ксениями.

В числе новорожденных — две тройни и 145 двоен.

Как сообщало ИА REGNUM, якутянка из села Сырдах Айталина Максимова родила четырнадцатого ребёнка. Теперь у неё восемь мальчиков и шесть девочек.