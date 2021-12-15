Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 декабря снижением, продолжая тенденцию понедельника, хотя и с некоторым замедлением. В лидерах падения вновь Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 106,77 пункта (0,30%), до уровня 35 544,18 пункта. S&P 500 подешевел на 34,88 пункта (0,75%), до уровня 4634,09 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 175,64 пункта (1,14%), до уровня 15 237,64 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,56 (0,79%), до уровня $70,73 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 декабря — первого рабочего дня недели — снижением на фоне нового штамма коронавируса, ожидания заседаний ФРС и ЕЦБ, а также общей неопределённости в экономике.

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