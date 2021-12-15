Кемерово, , 08:28 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 декабря, за прошедшие сутки выявлено 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 352 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 70, Кемерово — 68, Междуреченск — 32, Белово — 27, Юрга — 18, Анжеро-Судженск — 14, Мыски — 14, Кемеровский МО — десять, Березовский — девять, Ленинск-Кузнецкий — девять, Гурьевский МО — девять, Топкинский МО — девять, Осинники — восемь, Прокопьевск — семь, Беловский МО — шесть, Калтан — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Тисульский МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Яйский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Новокузнецкий МР — три, Краснобродский — два, Полысаево — два, Тайга — два, Ижморский МО — два, Мариинский МО — два, Чебулинский МО — два», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 255 пациентов выздоровели, шестеро скончались.