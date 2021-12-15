Москва, , 08:27 — REGNUM Общественный транспорт Москвы в 2022 году пополнится новыми трехсекционными трамваями. Всего запустят 43 низкопольных вагонов, сообщается на портале мэра столицы.

Трамвай Витязь-Москва Mos.ru

Новые трамваи в следующем году выйдут на маршруты № 6, 15, 30, 31 на севере и северо-западе Москвы. В вагонах нового поколения есть система климат-контроля, USB-порты и разъемы USB Type-C для зарядки.

В настоящее время более 500 низкопольных трамваев курсируют на 87% маршрутов. Полностью столичный парк трамваев планируется полностью обновить к концу 2023 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, на десяти трамвайных маршрутах Москвы заменили старые «Татры» с начала 2021 года.

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