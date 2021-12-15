Москва, 15 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Хакеры в начале 2021 года успешно совершили атаку против одного из российских банков и похитили средства после получения доступа к системе межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). Об этом говорится в отчете компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора «Большой куш: угрозы для финансовых организаций».

Christoph Scholz Хакер

Отмечается, что с помощью АРМ проводятся межбанковские денежные переводы с корреспондентского счета, открытого в Центробанке.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — говорится в отчете.

Название банка и сумму похищенных средств Group-IB не называет. Ранее хакеры успешно атаковали по данной схеме ПИР Банк летом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростелекома, злоумышленники стали в 2,5 раза чаще осуществлять DDoS-атаки против российских компаний по сравнению с прошлым годом.

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