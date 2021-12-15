Омск, 15 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Мэром города Омска избран Сергей Шелест. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

За кандидатуру Шелеста проголосовали 15 декабря депутаты городского совета Омска. Помимо Шелеста, за пост главы города-миллионника боролся Аркадий Ефименко.

Вновь избранный мэр вступит в должность с момента принятия присяги на пятнадцатый день со дня официального опубликования постановления горсовета об избрании. Шелест примет присягу 12 января. До его вступления в должность обязанности главы города продолжит исполнять Евгений Фомин.

Добавим, за Шелеста проголосовали 27 депутатов (для решения необходим был 21 голос). Воздержавшихся и проголосовавших против не было. Один человек не голосовал. По сообщениям местных СМИ, фракция КПРФ в составе семи человек покинула зал заседаний.

Справка: Сергей Шелест родился 18 июля 1969 года в селе Дружба Кокчетавской области Казахстана. Окончил Щучинский политехникум, Акмолинский сельскохозяйственный институт. Работал в сфере ЖКХ Казахстана, позже переехал в Россию. С июля 2014 является гендиректором АО «ОмскВодоканал». Кандидат технических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, пост мэра Омска был вакантен с сентября 2021 года. Руководившая городом Оксана Фадина по итогам сентябрьских выборов стала депутатом Госдумы от «Единой России».