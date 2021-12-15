Уфа, , 08:26 — REGNUM 1,7 млрд рублей намерены дополнительно выделить в Башкирии на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При доработке проекта закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ко второму чтению были увеличены расходы на эти цели.

«К 950 миллионам рублей, которые уже были заложены в бюджет на момент принятия законопроекта в первом чтении, добавилось еще 1,7 миллиарда рублей. Суммарно эти средства позволят за три года обеспечить жильем почти 2,8 тысячи детей-сирот», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что регионам России поставлена задача ликвидировать накопленную задолженность по обеспечению жильем детей-сирот к 2025 году.

«Это крайне непросто, учитывая ряд обстоятельств. Во-первых, хотя ежегодно в нашей республике жильем обеспечиваются в среднем 700 детей-сирот в год, очередь прирастает еще на 100−300 человек в год. Во-вторых, с нового года изменится методика расчета стоимости квадратного метра жилья, что приведет к его удорожанию и также усложнит задачу в части финансовых возможностей», — сообщил Толкачев, отметив, что нужно искать новые решения.

Сообщается, что эксперты предлагают вводить сертификаты на приобретение жилья.

«Ряд регионов пошли по этому пути и достигли хороших результатов. Нам также необходимо всесторонне оценить этот вариант и, возможно, выйти на законодательные решения», — отметил председатель государственного собрания республики.

Отмечается, что в Башкирии, согласно данным на 1 января 2021 года, в очереди на обеспечение жильем состояли 7127 детей-сирот, из которых право на обеспечение жилыми помещениями наступило у 4535 человек. В 2021 году на закупку жилья для этой категории жителей выделили 252,6 млн рублей из средств федерального бюджета и 701 млн рублей из средств регионального бюджета.

Сообщается, что в 2021 году жилье получили 458 человек, при этом планируется всего в этом году обеспечить жильем 670−700 человек.