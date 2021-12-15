Норидж, Великобритания, 15 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. «Астон Вилла» одержала победу над «Норвич Сити» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Астон Виллы» голы забили полузащитник Джейкоб Рэмси на 34-й минуте и нападающий Олли Уоткинс на 87-й.

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает девятое место в АПЛ, в активе команды 22 очка. «Норвич» идёт на 20-м месте с 10 очками.

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