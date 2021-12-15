Париж, 15 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Новые переговоры условились провести до Нового года в ходе своего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Они (главы двух стран) договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам», — говорится в коммюнике по итогам состоявшегося телефонного разговора.

Также указывается, во время беседы Путин и Макрон провели обсуждение обстановки на границе Белоруссии с Польшей, ситуации на Украине и вопросов урегулированяи в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поддержать гуманитарные меры по урегулированию военного конфликта в Донбассе перед Новым годом.