Владивосток, , 08:23 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 460 новых случаев заражения коронавирусом (накануне — 455), скончались — шесть пациентов (днём ранее — три), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

На 15 декабря в Приморье зарегистрировано 94 910 носителей коронавируса, смертельных исходов за время пандемии зафиксировано 1471.

В краевом министерстве здравоохранения отмечают, что при текущем показателе заболеваемости в регионе темп вакцинации должен увеличиваться, однако он, наоборот, начал заметно снижаться. Еще в ноябре в крае ежедневно прививались от 8 до 15 тыс. человек.

«За вчерашний день в пункты вакцинации в Приморье обратились всего 4712 человек. Первым компонентом привиты в общей сложности 861 336 жителей края», — пояснили специалисты.

«COVID-19 опасен своими осложнениями, в течение полугода после выздоровления у пациентов наблюдаются высокие риски инсультов, инфарктов, тромбозов. Поэтому с 1 июля 2022 во всех поликлиниках края приморцы, перенесшие коронавирус, могут пройти углубленную диспансеризацию, которая выявит риски жизнеугрожающих заболеваний», — добавили в минздраве.

Читайте также: В Хабаровском крае старшему поколению заплатят за вакцинацию от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение — всем жителям, кому больше 60 лет выплачивать материальное вознаграждение за вакцинацию от COVID-19.