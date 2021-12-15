Тбилиси, 15 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Полной реабилитации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после завершения заявленной им голодовки мешают депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство, полученные в тюрьме до перевода в военный госпиталь в Гори. Об этом заявил на брифинге член консилиума врачей, невролог Тенгиз Цуладзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Он отметил, что физическое восстановление экс-президента важно, но также необходим курс психотерапии. По мнению врача, психологическую травму Саакашвили получил в Глданской тюрьме в Тбилиси, куда его заносили, несмотря на сопротивление.

«Поэтому мы не поддерживаем его перевод туда (в тюрьму, прим. — ИА REGNUM), так как посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в той среде, которая не будет напоминать человеку ту, где он получил этот стресс», — сказал врач.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, в 2012 году были опубликованы видео, как там реально пытали заключённых.

Саакашвили отказывался идти в назначенную ему камеру в Глдани. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников. Голодавший 39 дней экс-президент сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате он охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео этого было выложено в интернет.