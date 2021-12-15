Манчестер, Великобритания, , 08:17 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил полузащитник Кевин Де Брёйне. Ещё по голу забили хавбеки Фил Фоден и Джек Грилиш, нападающий Рияд Марез и защитники Джон Стоунз и Натан Аке.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, в активе команды 41 очко. «Лидс Юнайтед» идёт на 16-м месте с 16 очками.

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