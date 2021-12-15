Киев, 15 декабря 2021, 08:16 — REGNUM Модель поведения президента Украины Владимира Зеленского — это «неудачное пародирование» главы России Владимира Путина периода 2000-х годов. Такое мнение высказал бывший руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
По его словам, сейчас Зеленому «никто» не может противоречить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коллективных усилий Европы и США по сдерживанию России и возвращению её за стол переговоров по Донбассу на данный момент недостаточно.
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