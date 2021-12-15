Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 14 декабря завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 1,41%, до $73,19 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

Нефтяной рынок оставался под давлением из-за укрепления доллара и ухудшения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов спроса на нефть на текущий и следующий годы.

МЭА заявило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» ослабит восстановление мирового спроса. Агентство понизило оценку спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки на 2021 и 2022 г.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти сократились на 0,815 млн баррелей (прогноз был — 2,1 млн).

Запасы бензина увеличились на 0,426 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,016 млн баррелей (прогноз был +0,7 млн).

Сегодня, 15 декабря, на торгах в Азии нефть остается торговаться в минусе. Баррель Brent стоит $72,86. Участники рынка ждут решения ФРС США, а также новой порции новостей по штамму «Омикрон».

Техническая картина для покупателей ухудшилась. На американской сессии ожидается высокая волатильность на всех биржах.

Снижение нефть сдержанное, поскольку опасения рынка по поводу распространения «Омикрон» ослабли после сообщений о том, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивают 70% защиту от нового варианта.

Все надеются, что «Омикрон» последний штамм коронавируса и в 2022 году спрос на энергоресурсы восстановится.

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