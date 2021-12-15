Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Киану Ривз заявил, что он хотел бы вновь исполнить роль Джона Константина из комиксов DC. Об этом 15 декабря сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». Реж. Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз

В эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» ведущий спросил актёра, может ли он назвать персонажа, которого играл ранее, хотел бы сыграть снова, но которого никто Ривзу не предлагает.

«Я хотел бы снова быть Джоном Константином», — сказал Ривз, отметив, что, к сожалению, ему не повезло с сиквелом.

Напомним, фильм «Константин: Повелитель тьмы» вышел на большие экраны в феврале 2005 года. Картина не очень успешно выступила в прокате США, при бюджете $100 млн она собрала на домашнем кинорынке лишь около $76 млн, сумма общемировых сборов составила $230,8 млн.