На Якутии апробируют «Яндекс-такси для Северного завоза»
Якутск, 15 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Якутия станет пилотной территорией для апробирования цифрового двойника системы доставки топлива и продуктов в труднодоступные территории. Новый проект получит название «Яндекс-такси для Северного завоза», сообщил телеграм-канал «НИА-Заполярье».
Читайте также: В труднодоступные сёла Якутии продукты питания доставляют парашютами
Прототип системы создан восточным центром государственного планирования. Запуск нового способа осуществлять логистику анонсировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. По его словам, Якутия выбрана пилотной территорией для начала реализации этого проекта.
Как сообщало ИА REGNUM, доработанная модель «цифрового двойника» северного завоза в Якутии будет включать 600 населённых пунктов, 1500 единиц транспорта, 65 портов, 200 аэропортов и 35 поставщиков. Количество предлагаемых маршрутов — более 2000.