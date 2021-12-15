Якутск, 15 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Якутия станет пилотной территорией для апробирования цифрового двойника системы доставки топлива и продуктов в труднодоступные территории. Новый проект получит название «Яндекс-такси для Северного завоза», сообщил телеграм-канал «НИА-Заполярье».

49gov.ru Завоз угля

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Прототип системы создан восточным центром государственного планирования. Запуск нового способа осуществлять логистику анонсировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. По его словам, Якутия выбрана пилотной территорией для начала реализации этого проекта.

«В течение января-февраля пилотная система будет апробироваться на территории Якутии. Это позволит построить оптимальный маршрут поставок в каждый конкретный поселок, определит стоимость и объём. И в случае успешного тестирования в течение 2022 года она будет распространена и на другие регионы Арктической зоны РФ и на все территории, попадающие под понятие «Северного завоза», — отметил Алексей Чекунов.

Как сообщало ИА REGNUM, доработанная модель «цифрового двойника» северного завоза в Якутии будет включать 600 населённых пунктов, 1500 единиц транспорта, 65 портов, 200 аэропортов и 35 поставщиков. Количество предлагаемых маршрутов — более 2000.