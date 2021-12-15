Москва, 15 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Введение QR-кодов на транспорте перед новогодними праздниками будет способствовать возникновению большого количества проблем для жителей России. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал он.

При этом накануне первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что рассмотрение соответствующего законопроекта отложили на неопределенный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Новые люди» Дмитрий Панов предложил Роспотребнадзору смягчить часть ограничительных мер в городе в новогоднюю ночь.