Кабул, 15 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Запрет на использование иностранных валют введен в Афганистане, 14 декабря передал телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя афганского премьер-министра Абдулу Саламу Ханафи.

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Чиновник призвал население использовать только местную валюту — афгани. Он также назвал «национальными предателями» тех, кто контрабандой вывозит американские доллары из Афганистана. Ханафи предупредил, что в случае выявления таких нарушителей они будут арестованы и подвергнуты соответствующему наказанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после повышения курса доллара по отношению к афгани, был закрыт крупнейший валютный рынок Афганистана «Сарой-е Шахзаде».