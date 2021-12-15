Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 14 декабря открылись снижением по рублевым парам. Падение доллара было ограничено уровнем 73,41 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллары Miran Rijavec

До американской сессии курс доллара торговался в диапазоне 73,41−73,64 руб. На вечерней сессии рубль подешевел до 73,91 руб. на фоне укрепления доллара и падения нефтяных котировок.

Завершились торги по иностранным валютам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,41%, до 73,80 руб., евро/рубль — на 0,16%, до 83,06 руб., фунт/рубль — на 0,39%, до 97,61 руб.

Продажи рубля возобновились после публикации отчета по производственной инфляции в США за ноябрь. Индекс цен производителей в США показал максимальный рост за одиннадцать лет.

Цены производителей подскочили на 9,6% против прогноза 9,2%. Данные усилили ожидания того, что политики ФРС США ужесточат денежно-кредитную политику в следующем году. Цикл легких денег вот-вот закончился.

Также давление на мировые рынки оказывала информация о высокой заразности нового штамм «Омикрон». Цена на нефть марки Brent подешевела на 1,41%, до $73,19 за баррель.

Сегодня, 15 декабря, на торгах в Азии нефть остается торговаться в минусе. Баррель Brent стоит $72,86. За один доллар дают 73,89 руб.

Участники рынка находятся в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) огласит решение по процентным ставкам сегодня в 22:00 по мск.

Европейский центральный банк и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии и ЦБ РФ — 17 декабря.

Сегодня сложно давать прогнозы, так как неизвестно, где окажется курс доллара после выступления Джерома Пауэлла.

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