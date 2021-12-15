Брюссель, , 08:04 — REGNUM С предложениями по реформированию Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19 и миграционного кризиса выступила Европейская комиссия (ЕК). Об этом 15 декабря сообщается на сайте ЕК.

Флаг Евросоюза

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«Сегодня Еврокомиссия предлагает обновленные правила для оптимизации управления Шенгенской зоной. <…> Новые правила представляют общие инструменты более эффективного управления внешними границами в случае кризиса сферы здравоохранения, основываясь на уроках пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Также в качестве конкретных мер предлагается сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС и рассмотрение заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Кроме того, ЕК призвала страны — члены ЕС к заключению или обновлению двусторонних соглашения о реадмиссии, а также к налаживанию более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил улучшение ситуации с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.