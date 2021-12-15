Москва, 15 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Существующих коллективных усилий, направленных на преодоление конфликта между Израилем и Палестиной, недостаточно, и они абсолютно востребованы, заявил 14 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу TeN.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам российского министра, для разрешения палестино-израильского конфликта не нужно никаких новых решений, кроме возобновления прямых переговоров на основе международно-правовой базы, одобренной Генассамблеей и Совбезом ООН.

«Это двухгосударственное решение с обеспечением договоренностей по всем вопросам окончательного статуса», — объяснил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не может поддержать односторонние шаги Израиля, например в части расширения поселенческой активности, однако настаивает на созыве ближневосточного «квартета» (РФ, США, ООН, ЕС).

«Он уже встречался на уровне экспертов. Убеждены, что серьезность ситуации диктует необходимость министерского заседания», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что российские дипломаты работают с иностранным коллегами по этой теме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Палестина хочет видеть Россию организатором ближневосточной мирной конференции, участники которой сформируют новый механизм для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.