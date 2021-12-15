Симферополь, , 08:03 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил крупный финансовый иск от первичной профсоюзной организации ГУП «Крымские морские порты» профсоюза работников морского транспорта республики. Ответчиком в споре, который пока суд не принял к производству, выступает само госпредприятие, передаёт ИА REGNUM.

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Профсоюзная первичная организация обратилось к ГУП с иском 13 декабря 2021 года. Сумма претензий составляет 49 980 909,43 рубля. Детали дела пока не сообщались. Одновременно с заявлением истец подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.

В ноябре 2021 года профсоюз филиала ГУП — «Ялтинского торгового порта» — также обратился с иском к госпредприятию. Сумма претензий — 10 689 298,70 рубля. Из материалов этого дела следует, что речь идёт «о взыскании задолженности по коллективному договору за 2019−2021 год в сумме 2 892 838 рублей, задолженности по коллективному договору за 2014−2017 года в сумме 7 796 460,7 рубля». Это дело пока оставлено без движения — до 13 января 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП «Крымские морские порты» учреждено в июне 2014 года. Руководителем госактива является Николай Зеленкевич. Учредитель — минтранс Крыма. Уставный капитал превышает 5,4 млрд рублей.