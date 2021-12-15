Кейптаун, , 07:59 — REGNUM В общей сложности 23 857 случаев заражения коронавирусом было подтверждено за последние сутки в ЮАР, 14 декабря сообщил на своем сайте Национальный институт инфекционных заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За 24 часа до этого в республике было зафиксировано 13 992 подобных факта. Больше всего носителей было выявлено в столичной провинции Гаутенг — 8685 вместо 6711 сутками ранее. Большинство случаев инфицирования касаются нового штамма «Омикрон»

Кроме того, в стране за истекшие 24 часа от осложнений при COVID-19 скончались 24 пациента. 13 декабря сообщалось об 11 летальных исходов при коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился коронавирусом. Глава государства болеет COVID-19 в легкой форме.

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