Москва, 15 декабря 2021, 07:57 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер сериала «Этерна», в основу которого лёг цикл фэнтезийных романов Веры Камши «Отблески Этерны». Ролик был опубликован 14 декабря на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры».
Первый эпизод поклонники серии книг Камши смогут посмотреть на портале «Кинопоиск» 20 января 2022 года. Администрация канала напомнила зрителям, что сериал является эксклюзивом платформы.
Для справки: в качестве режиссёра проекта выступает Евгений Невский, ранее работавший над фильмами «В спорте только девушки» и «Русалка», а также сериалами «Интерны», «Москва. Три вокзала» и «Правила угона». Над сценарием «Этерны» работают Сергей Юдаков («Великая», «Легенда о Коловрате») и Вера Камша.
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