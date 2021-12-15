Москва, 15 декабря, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер сериала «Этерна», в основу которого лёг цикл фэнтезийных романов Веры Камши «Отблески Этерны». Ролик был опубликован 14 декабря на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры».

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Первый эпизод поклонники серии книг Камши смогут посмотреть на портале «Кинопоиск» 20 января 2022 года. Администрация канала напомнила зрителям, что сериал является эксклюзивом платформы.

Для справки: в качестве режиссёра проекта выступает Евгений Невский, ранее работавший над фильмами «В спорте только девушки» и «Русалка», а также сериалами «Интерны», «Москва. Три вокзала» и «Правила угона». Над сценарием «Этерны» работают Сергей Юдаков («Великая», «Легенда о Коловрате») и Вера Камша.