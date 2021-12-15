Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Пожар произошел в жилом деревянном доме в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

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По ее данным, возгорание произошло в двухэтажном доме по улице Полярной в ночь на 15 декабря. Спасатели смогли потушить пожар, погибших и пострадавших не было. От огня пострадали электропроводка и конструкции в подвале. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Сахалинской области в городе Холмске произошел пожар в квартире жилого многоэтажного дома. При пожаре погиб 40-летний мужчина. Пожар удалось ликвидировать, его общая площадь возгорания оценивалась в 30 квадратных метров.