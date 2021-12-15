София, , 08:02 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 15 декабря подтвердил, что будет брать курс на сближение с НАТО и Западом.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков Mi.government.bg

«Мы на должной стороне политики НАТО и ЕС, 100%» — заявил политик в интервью для Financial Times.

Политик пообещал, что предложил Северной Македонии быстрый, полугодовой процесс, который поможет ей достичь компромисса в отношениях с Болгарией и разблокировать процесс вступления страны в ЕС.

Петков пообещал создать рабочие группы, которые займутся поиском взаимовыгодных решений в сфере экономики, инфраструктуры, культуры и истории и созданием позитивного климата двусторонних отношений.

Напомним, осенью 2020 года Болгария наложила вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС — спустя всего год после того, как одобрила вступление этой страны в НАТО.

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