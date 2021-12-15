Анадырь, , 08:02 — REGNUM Вечером 15 декабря на побережье Берингова моря на Чукотке ожидается прохождение мощного циклона с порывами ветра до 34 м/с, а также сильная метель, местами — снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по округу.

Метель Bookmix.ru

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Отмечается, что в Анадыре прогнозируется ветер с усилениями 29−34 м/с с метелью.

Также под действие циклона попали Анадырский район, Провиденский городской округ и Эгвекинот.

Все внутренние авиарейсы отменены, не будет и занятий в школах во вторую смену.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин 13 декабря оказался под воздействием очередного снежного циклона. В 13 районах области спасатели объявили экстренные предупреждения.