По состоянию на 15 декабря, по данным ВОЗ, в мире количество новых случаев инфицирования за неделю снизилось на 5%. Значительный рост заболеваемости за последние семь дней зарегистрирован в Африке. Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан уверен, что в ближайшие недели нужно готовиться к огромному росту числа госпитализаций.

Однако надежда на то, что новый штамм окажется менее опасным и станет началом конца пандемии, сходит на нет. Специалист Moderna уже допустил одновременное заражение штаммами «Омикрон» и «Дельта».

Пока Россия фиксирует снижение ежедневного прироста новых случаев COVID-19 после четвёртой волны коронавируса, в мире всё больше стран, где суточная заболеваемость вновь растёт. Постепенно новый штамм коронавируса «Омикрон» становится доминирующим. Так, в Лондоне на него приходится уже более 50% случаев.

Как выяснили ученые, «Омикрон» действительно превосходит все предыдущие варианты по своей способности обходить иммунную защиту, полученную от предыдущей инфекции или вакцины.

За 24 часа до этого в республике было зафиксировано 13 992 подобных факта.

В общей сложности 23 857 случаев заражения коронавирусом было подтверждено за последние сутки в ЮАР, 14 декабря сообщил на своем сайте Национальный институт инфекционных заболеваний.

Данные на 14 декабря: в мире с начала пандемии зарегистрировано 270 031 622 случая заражения коронавирусом. Число умерших достигло 5 310 502 человек.

С предложениями по реформированию Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19 и миграционного кризиса выступила Европейская комиссия (ЕК). Об этом 15 декабря сообщается на сайте ЕК.

Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 67 человек

14 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 831, причем 67 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» в Грузии пока не выявлен, но в стране есть ресурсы для его выявления и борьбы с его распространением. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе .

Власти самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса предупредили, что в регионе к концу января может быть зарегистрировано до 25 000 случаев COVID-19 в день, поскольку перед Рождеством меры по инфекционному контролю будут ослаблены. Об этом 15 декабря в Сиднее в ходе пресс-конференции сообщил местный министр здравоохранения Брэд Хаззард , передает телеканал Nine News.

Это касается прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконга.

Власти Бурятии утвердили поправки в законодательство, ужесточающие карантинные меры в связи с распространением «Омикрона». Как пояснили сегодня, 15 декабря, в пресс-службе правительства региона, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней.

Власти Ганы заявили о введении штрафов в отношении авиакомпаний в размере 3500 долларов за каждого пассажира, который прибудет в международный аэропорт столицы страны без наличия подтверждения о прохождении полной вакцинации от COVID-19. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Представитель минздрава страны Пак Хян заявил, что медицинские ресурсы подходят к концу, особенно в Сеуле и густонаселенных мегаполисах. Пациенты с COVID-19 заполнили 86% отделений интенсивной терапии, на прошлой неделе по меньшей мере 17 человек скончались, не дождавшись госпитализации.

Больницы в Южной Корее переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией, медики фиксируют рекордные значения тяжёлых госпитализаций и смертей, сообщает AP.

Подробности в материале: Круизная отрасль экономики Австралии не работает почти два года

Круизная отрасль экономики Австралии с оборотом 5 миллиардов долларов не работает в течение последних двух лет после того, как компании начали отменять туры в 2021 году, сначала на фоне появления штамма коронавируса «Дельта», а затем и по причине распространения «Омикрона». Об этом 15 декабря сообщил телеканал Nine News.

Речь идёт об учебных заведениях Улан-Удэ, Кяхты, а также Кабанского и Мухоршибирского районов.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста оперштабом Бурятии принято решение о переводе школ столицы и ряда районов на дистанционный режим обучения. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наибольший эффект по увеличению темпов вакцинации от COVID-19 в Грузии дала выплата лицам старше 60 лет по 200 лари (около $65) за согласие на прививку. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе .

Правительство Северной территории Австралии 15 декабря внесло «скромные изменения» в свой план открытия границы. Как заявила исполняющая обязанности главы правительства Николь Мэнисон , приезжим в регион австралийцам будет запрещено посещать «уязвимые» муниципалитеты, где уровень вакцинации составляет менее 80%, передает телеканал Nine News.

Читайте подробнее: Пандемия не привела к падению грамотности в Австралии

Пандемия COVID-19 «не оказала статистически значимого влияния» на грамотность и навыки счета австралийских школьников. Об этом говорится в опубликованной 15 декабря «Национальной программе по оценки грамотности» за 2021 год, передает телеканал Nine News.

Ожидается, что число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Виктории (юго-восток Австралии) резко возрастет, поскольку сотни людей вынуждены самоизолироваться после того, как в двух барах столичного Мельбурна были выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря в ходе пресс-конференции сообщил главный санитарный врач штата профессор Бретт Саттон , передает телеканал Nine News.

Подробности в материале: В австралийской Виктории непривитым разрешили ходить в магазины

С 15 декабря непривитым от COVID-19 жителям второго по численности населения штата Австралии Виктория теперь будет разрешено посещать непродовольственные магазины, где по-прежнему нужно будет обязательно носить медицинские маски. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Медицинская коллегия Перу (CPM) инициирует расследование в отношении врачей и медицинских работников, которые призывают граждан не проходить вакцинацию от COVID-19. Об этом 14 декабря сообщило информационное агентство La Republica со ссылкой на заявление CPM в соцсетях.

Читайте также: Кения отнесена ВОЗ к странам с высоким риском заражения коронавирусом

Уровень заражения коронавирусом в Кении превысил пятипроцентный порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Данные министерства здравоохранения Кении показывают, что доля положительных результатов тестов на COVID-19 выросла до 6,5% на фоне появления нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Команда российских специалистов Роспотребнадзора была направлена в ЮАР для проведения исследований по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили свыше 63 тысяч носителей коронавируса

Во Франции за сутки выявили 63 405 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля месяца, передает BFM TV.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может запросить у Конгресса допсредства для тестирования на COVID-19. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 3200 носителей коронавируса

В Грузии в течение последних суток в ходе 50 585 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3278 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

За минувшие сутки в Индии зафиксировали более 20 случаев заражения новым штаммом. Большинство выявленных носителей вируса прибыли из-за границы или контактировали с заразившимися людьми.

61 человек в Индии заразился новым штаммом коронавируса «Омикрон», таковы данные медицинских властей по состоянию на 15 декабря.

Подробности в материале: В США число смертельных исходов COVID-19 превысило 800 тысяч

По данным университета, всего в стране зафиксировано 50 233 346 случаев заражения, смертельных случаев — 800 343.

Более 800 тыс. человек с выявленным коронавирусом нового типа скончались в США за период пандемии. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 15 декабря.

Подробности в материале: Кипр перевёл Аргентину и Чили в красную зону по COVID-19

Россия находится в красной зоне с мая 2021 года.

Власти Кипра перевели Аргентину и Чили в красную зону по коронавирусу, понизив их эпидемический статус. Это указано в очередном недельном реестре деления государств мира на эпидемические категории, опубликованном кипрским минздравом.

Подробности в материале: В Греции резко возросло суточное число смертей от COVID-19

В Китае будет произведено более 150 млн доз российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В Киргизию из Китая 14 декабря доставили новую партию вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Министерство здравоохранения Алжира сообщило о первом подтверждённом случае заражения штаммом «Омикрон» в стране. Как сообщает официальная газета Al-Bilad, исследование проводилось Институтом Пастера в Алжире, который изучил результаты ПЦР-тестов, взятых у прибывающих в страну иностранцев.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», — сказал Чумаков. «Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал… Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — заявил вирусолог в интервью «Радио России».

Вот это поворот. Вирусолог Константин Чумаков не исключает, что штамм «Омикрон» был искусственно создан.

Читайте подробнее: В Норвегии опровергли прогноз о 300000 заражённых коронавирусом в день

В интервью шведскому изданию Aftonbladet от 14 декабря глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд (должность соответствует должности главного эпидемиолога) отказался от своего предыдущего заявления о том, что в Норвегии может быть до 300 000 случаев заражения COVID-19 в день. По его словам, цифра основана на математической модели того, насколько быстро могла бы распространиться коронавирусная инфекция, если бы власти не приняли определенных мер.

Подробности в материале: В Швеции за неделю резко выросло число пациентов с COVID-19

За последнюю неделю давление на систему национального здравоохранения Швеции заметно усилилось, оно резко выросло за счет поступления в больничные палаты новых ковид-пациентов. Об этом 14 декабря сообщили в ходе пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения, сообщает телеканал SVT.

Подробности в материале: В Румынии зафиксированы два новых случая штамма «Омикрон»

На территории Румынии зарегистрированы два новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 15 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Штамм «Омикрон» в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем «Дельта». Такие результаты исследования приводит ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

Коронавирус. Венгрия. Началась кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции детей в возрасте 5−11 лет. Сообщается, что уже на прием к врачу записали 16 тысяч детей.

Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 200 случаев заражения коронавирусом

В Армении за последние сутки медики провели 7801 исследование на коронавирус, из которых 212 дали положительный результат. Об этом 15 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Правительство Испании пожертвовала системе национального здравоохранения Кубы партию лекарства для лечения осложнений коронавируса. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina.

Подробности в материале: В Швеции десятки тысяч людей не могут получить сертификаты вакцинации

Правительство Швеции намерено распространить действие сертификатов вакцинации от COVID-19 на многие мероприятия в стране. Однако десятки тысяч человек, которые вакцинировались двумя компонентами и которые проживают в Швеции, но не являются гражданами, не могут получить сертификат шведского образца. Об этой проблеме 15 декабря сообщил телеканал SVT.

Давление на национальную систему здравоохранения Греции очень велико, несмотря на успехи прививочной кампании. Об этом рассказал представитель правительства страны Янис Эконому общественной телекомпании ERT 15 декабря.

Подробности в материале: В Польше зафиксировано 24266 случаев заражения COVID-19 за последние сутки

За последние 24 часа в Польше зафиксировано 24 266 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные 15 декабря на своей странице в Twitter опубликовало министерство здравоохранения Польши.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» способен размножаться в бронхах человека в 70 раз быстрее разновидности «Дельта» и изначального вируса. Это 15 декабря следует из исследования ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed), опубликованного на сайте гонконгского вуза.

В Греции началась вакцинация детей 5−11 лет вакциной Pfizer/BioNTec, сообщает AMNA 15 декабря. Вакцина содержит 1/3 взрослой дозы, а вторая доза будет введена через 21 день.

В греческом городе Глифада в присутствии правительственных и местных чиновников был открыт новый мегацентр вакцинации, сообщает AMNA 14 декабря.

В Министерстве здравоохранения рассматривают предложение ввести систему ковид-паспортов. Об этом сообщила на телеканале Moldova-1 глава минздрава республики Алла Немеренко .

Читайте подробнее: В Израиле впервые в мире исследуют четвертую дозы вакцины от коронавируса

Порядка 200 добровольцев будут привиты четвертой дозой вакцины против коронавируса, это первое в мире подобное исследование проводится в больнице «Шиба». Об этом сообщает радиостанция «КАН Решет-бет» 15 декабря.

Министр здравоохранения Эквадора Ксимена Гарсон подтвердила 14 декабря первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на территории страны. Об этом сообщает информагентство El Comercio.

Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 205 носителей коронавируса

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 205 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Со среды, 15 декабря 2021 года, согласно вступившим в силу требованиям к работникам частного сектора Латвии, очная работа возможна только при наличии ковид-сертификата. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv .

Вскоре жителям самого крупного штата Австралии Новый Южный Уэльс будет еще труднее попасть в Западную Австралию, так как юго-восточный штат был объявлен правительством зоной «повышенного риска» в связи с распространением в регионе коронавируса. Об этом 15 декабря сообщил новостной портал Omni.

С 15 декабря масочный режим во многих местах посещения в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) стал необязательным. Однако с правительством штата, возглавляемым премьер-министром Домиником Перротте , не согласна главный санитарный врач Керри Чант , которая рекомендовала гражданам по-прежнему пользоваться средствами защиты. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Департамент здоровья Эстонии из-за высокой неопределенности по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» и общей эпидемиологической ситуации не рекомендует смягчать действующие коронавирусные ограничения. Об этом сообщило государственное радио Vikerraadio со ссылкой на и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярму.

Читайте также: В Австралии предупредили о нехватке рабочих мест в ряде отраслей экономики

Персонал, находящийся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, может столкнуться с серьезной нехваткой навыков со стороны своих коллег, если не будут срочно предприняты меры для увеличения числа людей, получающих профессиональное образование в тех отраслях экономики Австралии, которые на себе испытали все негативные последствия локдаунов. Об этом 15 декабря сообщил новостной портал news.com.au.

Штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее размножается в бронхах и инфицирует легкие человека, чем первоначальный вариант коронавируса и штамм «Дельта». Об этом говорится в результатах исследований, проведенных сотрудниками медицинского факультета Университета Гонконга.

Лидеры ЕС на саммите 16 декабря могут обсудить вопрос обязательной вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Компания Google разослала сотрудникам предупреждение о том, что уволит тех, кто не привьется от COVID-19, сообщает CNBC. Срок сдачи подтверждений прививки — 18 января.

Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили более 1100 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 1156 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 848 тестов. Об этом 15 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи заявил, что Черногория завершила все процедуры для подключения к системе цифровой сертификации ЕС. Это означает, что граждане Черногории смогут более свободно путешествовать в страны ЕС уже 24 декабря с национальными ковид-сертификатами.

«Тут ведь вот какая загогулина: ежели такие ученые, с таким мировым именем, как Константин Чумаков, произносят подобные обвинения насчет «Омикрона», то и вообще вся так называемая пандемия начинает выглядеть как испытание бактериологического оружия, а этот «Омикрон» — то самое противоядие, которое должно было быть в руках разработчика», — иронизирует N. «После заявлений о наличии ДНК у коронавируса остальное можно не читать», — поддерживает Андрей Филимонов.

«Только недалекие считают, что сам коронавирус был не искусственно создан», — соглашается А.

«То, о чем талдычили Гундаров ( Игорь Гундаров , известный учёный-медик. — С. Ш.) и Кургинян ( Сергей Кургинян , лидер движения «Суть времени». — С. Ш.), наконец нашло подтверждение», — отметил Михаил Болычевский.

Известие о том, что «Омикрон» мог быть создан искусственно, взбудоражило интернет. В социальных сетях нашлось много тех, кто не поверил учёному. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Все три американские вакцины, по всей вероятности, мало эффективны против нового штамма коронавируса «Омикрон», хотя дополнительная вакцинация, возможно, повышает уровень защиты, сообщает 15 декабря Reuters со ссылкой на исследования.

Распространение COVID-19, проблема с кадрами, зарплатами и жилищный вопрос обсуждались 15 декабря во время поездки Александра Лукашенко на «встречу с активом Витебской области», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. На мероприятие собраны чиновники местной «вертикали власти» и силовики.

16:56 15.12.2021

Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, имеет искусственное происхождение, заявил 15 декабря вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков на «Радио Россия»:

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Подробности в материале: Вирусолог Чумаков о штамме «Омикрон»: англичане решили прекратить пандемию

17:00 15.12.2021 В Черногории 61,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58 процентов были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории двумя дозами привили 58% взрослого населения

17:08 15.12.2021 Вакцинация против коронавируса в Гане. (сс) World Health Organization

17:13 15.12.2021 За последние две недели количество зараженных коронавирусом в Черногории снизилось примерно на 40 процентов, а текущие меры остаются в силе до 22 декабря, сообщил Институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории за две недели заболеваемость ковидом снизилась на 40%

17:29 15.12.2021 С оценкой штамма «Омикрон» не следует спешить, этот вариант коронавируса совсем не обязательно «легче», чем предыдущие, заявил израильский иммунолог, профессор университета Бар-Илан Сирил Коэн в интервью Ynet 15 декабря. Читайте также: Израильский профессор призвал не спешить с прогнозами о финале пандемии

17:33 15.12.2021 За сутки, 14 декабря, 673 жителя Израиля показали положительный результат теста на коронавирус, сообщает минздрав. Сутками ранее сообщалось про 744 случая, еще днем ранее — про 444. Читайте также: В Израиле коронавирус подтвержден еще у 673 человек

17:40 15.12.2021 В Черногории двумя дозами привито 58% взрослого населения. 13% населения получили третью дозу. Самый высокий охват прививками наблюдается в возрастных группах 65−69, 70−74, 75−79, и в этих возрастных группах охват превышает 70%, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте также: Черногория: восемь из десяти умерших от ковида не были вакцинированы

17:42 15.12.2021 Группа израильских торговых центров «Азриэли» обратилась 15 декабря со срочным обращением к правительству страны, передают «Вести Израиль». В письме подвергается резкой критике новое правило посещение торговых центров. Об этом: Израильские ТЦ назвали вход по QR-коду глупостью и дискриминацией

17:45 15.12.2021 Первоначальные расчеты Больничной кассы Эстонии на получение зарубежных лекарств от коронанвируса оказались слишком оптимистичными, в январе 2022 года поставок может не быть. Об этом представитель Больничной кассы Сандер Раямяэ заявил гостелерадиовещанию страны ERR. Об этом: Сроки поставки в Эстонию лекарств от коронавируса остаются неясными

17:56 15.12.2021 До 16 января продлеваются ограничения на въезд в Финляндию (они действовали до 19 декабря), сообщили 15 декабря в пресс-службе финского МВД. Ограничения касаются не всех стран, но к России они имеют отношение. Читайте также: Финляндия на месяц продлила ограничения на въезд

18:15 15.12.2021 Сербия получила партию нового лекарства от коронавируса из США. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич 15 декабря в видеоролике, опубликованном на его официальной странице в «Инстаграме». Читайте подробнее: Сербия купила в США новое лекарство от COVID-19

18:48 15.12.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 17. Данная информация была опубликована 15 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 17 человек

19:01 15.12.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен прервал поездку по Южной Азии после того, как один из журналистов, входящих в состав американской делегации, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The New York Times. Читайте также: Блинкен прервал тур по Азии после выявления COVID-19 у журналиста

19:19 15.12.2021 Вакцина Moderna. (сс) SC National Guard

19:36 15.12.2021 Главный Дед Мороз (Дядо Коледа) Болгарии пройдет показательную вакцинацию от COVID-19 в новом медицинском пункте в центре Софии. Об этом 15 декабря сообщила софийская газета «24 часа». Читайте подробнее: Главному Деду Морозу Болгарии публично сделают прививку от коронавируса

19:40 15.12.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 220 169 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7768, 206 903 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5498. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 324 носителя коронавируса

19:58 15.12.2021 В Германии возникла острая нехватка бустерных доз вакцины от коронавирусной инфекции. Власти страны рассчитывают урегулировать проблему в кратчайшие сроки, сообщает Spiegel. Об этом: В Германии возник дефицит вакцины от COVID-19

20:22 15.12.2021 Пустая Вацлавская площадь в период пандемии. Прага. (сс) Svenkaj

20:28 15.12.2021 Компания Moderna заявила, что две дозы ее вакцины «значительно» менее эффективны при штамме «Омикрон», однако дополнительная прививка увеличивает эффективность.

20:40 15.12.2021 В Германии наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, за последнюю неделю этот показатель составил в среднем353 случая на 100 000 человек, сообщили в Институте Роберта Коха. Об этом: В Германии зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19

20:51 15.12.2021 По данным навечер среды, 15 декабря, в Италии умерли135 178человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на129(днем ранее — на120), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на23 195(днем ранее — на20 677). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 282 076 — более8% населения страны. В настоящее время заражены305 653человека (на8259больше, чем днем ранее). Заражённых больше, чем 300 тысяч человек, впервые с мая 2021 года. Читайте также: Число заражённых COVID-19 в Италии впервые за полгода превысило 300 тысяч

20:54 15.12.2021 Тем, кто намеревается получить фальшивый сертификат о вакцинации в немецкой аптеке, в будущем будет труднее доказать свою невиновность. Номера партий с вакцинами теперь помогут отслеживать подделки. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 15 декабря. Читайте также: Германия запускает новую систему обнаружения поддельных карт вакцинации

21:10 15.12.2021 Утром в среду, 15 декабря, на десяти самолетах в Италию были доставлены дозы вакцины от коронавируса, предназначенные для прививания детей. Массово прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет в Италии начнут 23 декабря 2021 года. Вакцинация добровольна, требуется согласие родителей. Читайте подробнее: «Детскую» вакцину доставили в Италию на десяти самолётах

21:15 15.12.2021 Поскольку в Италии штамм коронавируса «Омикрон» почти не встречается, а в других странах ЕС ситуация гораздо сложнее, то нет ничего странного или спорного в том, чтобы временно ограничить перемещения, заявил в среду, 15 декабря, премьер-министр Италии Марио Драги. С 15 декабря привитые сертифицированными в Евросоюзе вакцинами граждане, прибывая в Италию, должны сдавать тест на коронавирус, непривитые — проходить карантин. Подробности в материале: Премьер Италии об ограничениях из-за нового штамма: тут не о чем спорить

21:28 15.12.2021 Великобритания с 20 декабря начнет ставить детям 12−15 лет вторую прививку от COVID-19. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

21:30 15.12.2021 В 2020 году в Италии число госпитализаций, не связанных с коронавирусом, сократилось в сравнении с 2019 годом на 1,7 миллиона, передают национальные СМИ в среду, 15 декабря. Число экстренных госпитализаций снизилось на 13%, плановых — более чем на четверть. Об этом: Из-за эпидемии в Италии резко сократилось число «обычных» госпитализаций

21:34 15.12.2021 В среду, 15 декабря, в римском госпитале «Спалландзани» были сделаны первые в стране прививки от коронавируса детям. Прививали пятерых граждан в возрасте от 6 до 9 лет. Врачи были одеты в костюмы клоунов — по словам местных чиновников, для того, чтобы создать атмосферу праздника. Об этом: В Италии «клоуны» сделали первые прививки от коронавируса детям

21:36 15.12.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 713 591 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 7025 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 700 тысяч носителей SARS-CoV-2

21:39 15.12.2021 Конституционный суд Италии в среду, 15 декабря, отклонил протест нескольких оппозиционных депутатов и сенаторов относительно введенной в октябре 2021 года обязанности предъявлять «антикоронавирусный сертификат» для доступа на рабочие места. Судьи сочли, что права парламентариев не нарушены. Читайте подробнее: Конституционный суд Италии обязал депутатов предъявлять COVID-документы

21:43 15.12.2021 В Еврокомиссии рассчитывают, что введенные властями Италии ограничения для путешественников будут действовать лишь на протяжении короткого срока, с таким заявлением выступили представители ведомства в среду, 15 декабря. Как сообщалось ранее, с 15 декабря привитые сертифицированными в Евросоюзе вакцинами граждане, прибывая в Италию, должны сдавать тест на коронавирус, непривитые — проходить карантин. Этот порядок будет действовать до конца января 2022 года. Читайте подробнее: Еврокомиссия надеется, что въездной карантин в Италии будет недолгим

21:47 15.12.2021 Власти Рима не собираются устраивать или согласовывать каких-либо массовых мероприятий на рождественские и новогодние праздники, заявил мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери в среду, 15 декабря. Городские власти считают необходимым «всерьез воспринять призыв правительства страны» и поставить во главу угла здоровье жителей. Национальные СМИ отмечают, что с аналогичными заявлениями выступают и мэры ряда других городов страны — в частности, Неаполя. Подробности в материале: В Риме на Новый год обойдутся без массовых гуляний

21:49 15.12.2021 Введённые в Хорватии из-за COVID-19 ограничительные меры продлеваются до 31 декабря, объявил 15 декабря хорватский министр внутренних дел Давор Божинович на правительственном заседании. Подробности в материале: В Хорватии антиковидные меры продлили до Нового года

22:03 15.12.2021 Число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», выявленных в Великобритании, превысило 10 тысяч, заявили власти.

22:06 15.12.2021 Губернаторы пяти американских штатов написали письмо на имя главы Пентагона Ллойда Остина, требуя, чтобы войска национальной гвардии были освобождены от федерального приказа о вакцинации от коронавируса, сообщает The New York Times. Подробности в материале: Губернаторы США призывают Пентагон отменить приказ о вакцинации нацгвардии

22:34 15.12.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 227 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 925 пациентов излечились, 2988 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За десять дней скончались четыре пациента. Об этом: В Косово за сутки выявили 11 носителей коронавируса

22:36 15.12.2021 Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Prefeitura de Itapevi — Perfil Oficial

23:09 15.12.2021 На Кубе за последние сутки было зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусом и ни одного случая смерти от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: На Кубе за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса

23:28 15.12.2021 За последние сутки в Сербии от последствий COVID-19 умерли 34 человека. Об этом 15 декабря сообщило сербское министерство здравоохранения на своей официальной странице в интернете. Читайте подробнее: В Сербии еще 34 человека умерли от последствий COVID-19

23:44 15.12.2021 Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространился на территории девяти стран Америки, при этом преобладающим в регионе штаммом пока остаётся «Дельта», сообщила Панамериканская организация здравоохранения. Подробности в материале: Штамм «Омикрон» выявлен в девяти странах Американского региона

00:21 16.12.2021 Запрет на въезд в Израиль для иностранных граждан был продлен властями страны до 29 декабря. Об этом 15 декабря сообщает на сайте канцелярия израильского премьер-министра. Ограничения не касаются лиц, «получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям». Об этом: В Израиле продлили запрет на въезд иностранцам

00:42 16.12.2021 Российским военным медикам вручили ведомственные ордена, а также грамоты и дипломы. Глава минздрава Абхазии выразил слова благодарности военным врачам и заверил, что они будут желанными гостями в Республике в любое время. Читайте подробнее: В Абхазии наградили завершивших свою миссию российских военных врачей

00:44 16.12.2021 Первые для республики два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были зарегистрированы в Литве, заявила литовский вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене 15 декабря на пресс-конференции. Читайте также: В Литве обнаружили первые случаи заражения штаммом «Омикрон»

01:28 16.12.2021 Президент Франции допустил возможность включения прививки от COVID-19 в список обязательных. Читайте также: Президент Франции допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19

01:45 16.12.2021 Пресс-секретарь генсека ООН Антониу ГутеррешаСтефан Дюжаррик ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом нового типа. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами. Читайте подробнее: Пресс-секретарь генсека ООН самоизолировался из-за COVID-19

02:33 16.12.2021 Министерство здравоохранения Израиля решило распространить запрет на поездки еще на семь стран мира для предотвращения распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: Израиль запретил поездки еще в семь стран из-за штамма «Омикрон»

02:43 16.12.2021 Федеральный верховный суд Бразилии поддержал объявленные властями страны ограничения на въезд в страну без сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом 15 декабря сообщило издание O Antagonista. Читайте также: Верховный суд Бразилии поддержал ограничения на въезд для непривитых

03:02 16.12.2021 Отрицательный результат на заражение коронавирусом показал тест, который был сдан генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе генсека. Читайте подробнее: Генсек ООН сдал тест на коронавирус после заражения его пресс-секретаря

03:10 16.12.2021 Американская корпорация Apple решила снова отложить возвращение сотрудников к работе в офисах из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает агентство Bloomberg. Об этом: Apple вновь перенесла возвращение сотрудников в офисы

04:03 16.12.2021 Предполагается, что штамм «Омикрон» в результате глобальных «мутационных сдвигов» мог получить возможность проникать в организм грызунов, которые традиционно считаются переносчиками чумы. Об этом: Штамм «Омикрон» оказался способен проникать в грызунов — переносчиков чумы

04:04 16.12.2021 Датская кронпринцесса Мэри заболела коронавирусной инфекцией. Ее ПЦР-тест на выявление COVID-19 показал положительный результат, сообщает пресс-служба правящей династии в Дании. Об этом: У датской кронпринцессы выявили COVID-19

04:35 16.12.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7622 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 7,5 тыс. носителей SARS-CoV-2

05:18 16.12.2021 Более 90% жителей Новой Зеландии привились против коронавирусной инфекции, заявил ответственный по ситуации с COVID-19 министр Крис Хипкинс в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В Новой Зеландии привились от COVID-19 более 90% жителей

06:19 16.12.2021 В Малайзии за прошедшие сутки скончались 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Читайте также: В Малайзии за сутки умерли 33 пациента с COVID-19

06:43 16.12.2021 Юристы призвали власти Австралии отменить несоразмерные штрафы в отношении несовершеннолетних за мелкие нарушения санитарных норм и ограничиваться предупреждением. Об этом: В Австралии оштрафовали около 3000 детей за нарушение санитарных правил

07:01 16.12.2021 15 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 883, причем 52 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 52 человек

07:15 16.12.2021 Первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения «Омикроном»

07:20 16.12.2021 Детская вакцина от COVID-19, созданная американо-германским консорциумом Pfizer/BioNTech, получила предварительное одобрение Новозеландского управления по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий. Читайте также: В Новой Зеландии вакцину Pfizer одобрили для иммунизации детей от пяти лет

07:38 16.12.2021 Препарат производства компании Moderna был зарегистрирован в Японии под названием Spikevax. Подробности в материале: Власти Японии разрешили применять вакцину Moderna в качестве бустера

07:39 16.12.2021 Вакцина Moderna. (сс) Navy Medicine

07:51 16.12.2021 Все прибывающие в Грецию должны будут с 19 декабря предоставлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который необходимо сделатьв течение 48 часов перед въездом в республику. Об этом 15 декабря передал телеканал Skai со ссылкой на греческое министерство здравоохранения. Читайте подробнее: Греция ужесточит условия въезда в страну

08:18 16.12.2021 Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет в Великобритании с 20 декабря смогут сделать вторую прививку от коронавирусной инфекции, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 15 декабря в ходе пресс-конференции. Об этом: В Британии подросткам до 15 лет начнут делать вторую прививку от COVID-19

08:36 16.12.2021 В США эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний проведут встречу для оценки возможности ограничить использование вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson из-за риска образования тромбов. Читайте также: В США рассмотрят возможность ограничения применения вакцин J&J

08:40 16.12.2021 В Польше 16 декабря началась вакцинация детей от пяти до одиннадцати лет против SARS-CoV-2. Об этом на своей странице в Twitter напомнил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. Подробности в материале: В Польше началась вакцинация детей от COVID-19

08:46 16.12.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин объявил о первом пациенте со штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии обнаружен штамм «Омикрон»

08:52 16.12.2021 Предварительные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон», собранные российскими учёными в ЮАР, подтверждают преимущественно лёгкое течение болезни. Тем не менее штамм может быть опасным, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семёнов 16 декабря РЕН ТВ. «Мы научились понимать, что такое ковид, знаем, с чем сталкиваемся. Но появление нового варианта «Омикрон» в ЮАР и его моментальное распространение по миру вызывает опасение», — сказал Семёнов. Читайте подробнее: Вирусологи из РФ собрали в ЮАР предварительные данные об «Омикроне»

10:00 16.12.2021 Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью, сообщил специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро. Читайте подробнее: В ВОЗ оценили темпы распространения «Омикрона»

10:05 16.12.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 48 898 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3123 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 16 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 3100 носителей коронавируса

10:12 16.12.2021 Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, напомнив, что это зависит от выбора родителей. Читайте также: Макрон назвал «желательной» вакцинацию детей в возрасте от 5 лет

10:16 16.12.2021 Грузинская православная церковь (ГПЦ) не будет присоединяться к пропаганде вакцинации от COVID-19. Об этом на телеканале «Рустави 2» заявил глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрий Джагмаидзе. Подробности в материале: В Грузинской православной церкви отказались пропагандировать вакцинацию

10:17 16.12.2021 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 272 миллиона. Об этом 16 декабря сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 272 млн

10:27 16.12.2021 Должностные лица одной из немногих больниц, занимающихся лечением пациентов с COVID-19 в Афганистане, говорят, что они не могут оказать помощь десяткам тяжелобольных, обращающихся за лечением, из-за нехватки наборов для тестирования, кислорода и другого оборудования. Читайте также: «Забытый» коронавирусный кризис в Афганистане: нет тестов

10:28 16.12.2021 Первый патент, который связан с созданием лекарства от коронавирусной инфекции, подал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом 16 декабря сообщают «Известия». Читайте подробнее: Центр Гамалеи подал первый патент на лекарство от COVID-19

10:40 16.12.2021 В соцсетях и на улицах Швеции заметно противодействие со стороны граждан введению сертификатов вакцинации от COVID-19. Но какова же реальная поддержка или сопротивление среди шведов в целом? На этот вопрос 16 декабря дали ответ журналисты SVT, опубликовав результаты социологического опроса Novus. Об этом: 15% жителей Швеции выступают против введения сертификатов вакцинации

10:42 16.12.2021 В ночь на 16 декабря в Швеции поступили сообщения от СМИ о том, что у лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона подтвердился COVID-19. Одним из первых об этом сообщил телеканал SVT. Об этом: В Швеции лидер оппозиции заболел COVID-19

10:44 16.12.2021 За последние два дня несколько граждан Швеции были пойманы с поддельными сертификатами вакцинации от COVID-19 в аэропорту Копенгагена. Теперь датская полиция подозревает их в подделке документов. Об этом вечером 15 декабря сообщил шведский канал SVT. Об этом: В Дании у граждан Швеции выявили поддельные сертификаты вакцинации

10:58 16.12.2021 По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 65 713 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro. Читайте также: Во Франции за сутки выявили почти 66 тысяч носителей коронавируса

10:59 16.12.2021 Число выявленных случаев COVID-19 увеличивается в Германии, за минувшие сутки зафиксировано 56,6 тыс. новых случаев заболевания против 51,3 тыс. днём ранее. Таковы данные Института Роберта Коха по состоянию на 16 декабря. За сутки 15 декабря скончались 522 человека с выявленным COVID-19. Читайте также: В Германии снова зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

11:09 16.12.2021 Митрополит Илийский Герман, метрополия которого располагается на северо-западе Пелопоннеса, считает скончавшихся от COVID-19 «самоубийцами» и потому не ходит на их похороны. Об этом 16 декабря говорится в письме митрополита, обнародованном на сайте митрополии. Подробности в материале: Митрополит в Греции назвал «самоубийцами» скончавшихся от COVID-19

11:44 16.12.2021 В Сиднее один из кластеров, в котором зафиксированы несколько случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», был связан с прошедшим в городе 10 декабря танцевальным мероприятием в ночном клубе Metro Theater. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В ночном клубе Сиднея коронавирусом заразились более 90 человек

11:46 16.12.2021 Наблюдаемый в последние дни всплеск случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и снижение времени ожидания для получения третьего компонента вакцины от COVID-19 до пяти недель привели к «эффекту узкого горлышка», когда граждане Австралии активно начали записываться на ревакцинацию, а в больницах стала наблюдаться нехватка вакцин. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии рассказали о проблемах с ревакцинацией от COVID-19

12:07 16.12.2021 В Румынии зафиксирован очередной случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 — «Омикрон». Об этом 16 декабря со ссылкой на министерство здравоохранения Румынии сообщила бухарестская газета Adevarul. Читайте также: В Румынии подтверждён новый случай заражения штаммом «Омикрон»

12:12 16.12.2021 На дислоцированной в Армении 102-й российской военной базе медики Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировали более 90% личного состава. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ. Читайте также: На военной базе России в Армении ревакцинировали более 90% личного состава

12:31 16.12.2021 Министерство здравоохранения Польши 16 декабря опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 22 097 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 592 человека, у 505 из которых были сопутствующие хронические заболевания. Подробности в материале: В Польше зафиксировано 22097 случаев заражения COVID-19 за сутки

12:47 16.12.2021 «Похоже на какую-то отвратительную рекламу автосалона с заявлениями «все на продажу», — написал @ReprogramCoach. Пользователи соцсетей отреагировали на рекламу вакцинации Борисом Джонсоном. Подробности в материале: Реклама вакцины от Джонсона: «Я всегда тебя найду, я слежу за тобой»

13:43 16.12.2021 Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) поддержали законопроект главы ПМР Вадима Красносельского о продлении карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа. Читайте также: В Приднестровье продлят действие карантинных мер

14:00 16.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 7571 исследование на коронавирус, из которых 180 дали положительный результат. Об этом 16 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили 180 случаев заражения коронавирусом

14:00 16.12.2021 В Черногории 61,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории двумя дозами привили 58,1% взрослого населения

14:05 16.12.2021 Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID0−19 «КовиВак», сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: В Белоруссии разрешили применение вакцины «КовиВак»

14:25 16.12.2021 В Токио выявили первый случай заражения штатом коронавирус «Омикрон», сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы города Юрико Коикэ. Читайте подробнее: В Токио выявили первый случай заражения «Омикроном»

14:29 16.12.2021 Расчёты смертности в период эпидемии коронавируса в России отличаются от того, как формируется статистика в ряде других стран. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Читайте также: Голикова объяснила, как следует понимать «ковидную смертность»

14:36 16.12.2021 Министерство здравоохранения Иордании зафиксировало пять новых случаев заражения штаммом «Омикрон» на территории королевства. Как сообщает официальное информационное агентство Petra со ссылкой на официальные источники, новый штамм был обнаружен у граждан Иордании, прибывших из-за границы. Об этом: Иордания столкнулась с ростом заражений штаммом «Омикрон»

14:39 16.12.2021 В настоящее время приемлемый уровень антител, обеспечивающий адекватную защиту от коронавируса, неизвестен. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Подробности в материале: «Научных данных нет» — Голикова о приемлемом уровне антител от коронавируса

14:40 16.12.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом

14:43 16.12.2021 В настоящее время российские учёные изучают новый вариант коронавируса «Омикрон», и по итогам исследований выскажутся о необходимости новой вакцины. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Об этом: Голикова рассказала о необходимости новой вакцины от «Омикрона»

14:45 16.12.2021 В течение десяти месяцев нынешнего года из России было экспортировано вакцин для людей на общую сумму свыше $1,2 млрд. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Читайте также: Экспорт вакцин из России превысил $1 млрд и стал рекордным с 1990-х годов

14:46 16.12.2021 Власти Франции ужесточают правила поездок из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон», следует из коммюнике французского правительства. Читайте подробнее: Франция ужесточила санитарные требования для въезжающих из Британии

14:51 16.12.2021 Иностранные производители вакцин от коронавируса пока не обращались по вопросу регистрации их продуктов в России. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Об этом: Обращений по регистрации иностранных вакцин в РФ пока нет — Голикова

14:56 16.12.2021 В настоящее время идёт полноценная работа по доработке замечаний для регистрации российской вакцины от коронавируса во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме. Об этом: Голикова рассказала о ходе регистрации российской вакцины в ВОЗ

14:58 16.12.2021 Член парламента Румынии, независимый депутат Сената Диана Шошоакэ оштрафована на 500 леев ($114) за несоблюдение режима ношения медицинских масок в здании высшего законодательного органа страны. Об этом 16 декабря сообщил бухарестский телеканал «Digi24». Подробности в материале: В Румынии парламентария оштрафовали за несоблюдение масочного режима

15:04 16.12.2021 Министр здравоохранения Карл Лаутербах 15 декабря заявил, что Германия может столкнуться с нехваткой вакцин в начале следующего года, если не будут приобретены новые партии за рубежом. В связи с этим министр финансов отметил, что страна потратит 2,2 миллиарда евро на покупку 92 миллионов вакцин. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 декабря. Читайте подробнее: Германия закупит миллионы доз вакцины против COVID-19

15:24 16.12.2021 На сегодняшний день Мексика вакцинировала от COVID-19 81 767 000 человек как минимум одной дозой вакцины. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на отчёт минздрава страны. В документе указывается, что с момента начала действия национальной стратегии вакцинации 24 декабря 2020 года и до 16 декабря 2021 года иммунизация выполнила задачу по снижению уровня заболеваемости. Подробности в материале: В Мексике от COVID-19 вакцинировались почти 82 млн человек

15:25 16.12.2021 Начавшаяся в Рио-де-Жанейро эпидемия гриппа А H3N2, более известного как «свиной грипп», распространилась на Сан-Паулу. Приемные отделения переполнены больными, а медицинские работники путают симптомы гриппа и коронавируса. Об этом 15 декабря сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo. Подробности в материале: Грипп обгоняет коронавирус: эпидемия H3N2 в Бразилии

15:34 16.12.2021 За время пандемии коронавируса, когда политики и представители органов здравоохранения Австралии проводили многочисленные пресс-конференции, они постоянно сталкивались с незваными гостями — разъярёнными протестующими или недовольными новыми ограничениями гражданами. Однако 16 декабря министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат сохранила хладнокровие, столкнувшись, пожалуй, с самым тревожным из них. Об инциденте сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии пресс-конференцию главы минздрава Квинсленда прервал паук

15:34 16.12.2021 Центр вакцинации в Мексике. (сс) Wotancito

15:35 16.12.2021 Врач в защитном костюме. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:40 16.12.2021 Выступая на пресс-конференции 16 декабря, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что два миллиона австралийцев имеют право на получение третьей прививки от COVID-19. По его словам, временной интервал между получением второй и третьей дозы вакцины пересматривается «каждую неделю», передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии интервал для ревакцинации пересматривается каждую неделю

15:44 16.12.2021 Комиссия по общественному здравоохранению Испании одобрила применение третьей дозы против COVID-19 лицам старше 50 лет и тем, кто получил вакцину AstraZeneca — в основном это сотрудники служб первой необходимости в возрасте до 55 лет. Об этом пишет агентство EFE. Предложение комиссии было поддержано минздравом страны и представителями автоносных сообществ. Читайте подробнее: В Испании одобрили применение бустера вакцины от COVID-19 для пожилых

15:46 16.12.2021 Двадцатилетнего жителя Ньюкасла (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) уведомили о том, что местное министерство здравоохранения выключило его в список близких контактов одного из ранее зараженных коронавирусом граждан. Однако молодой человек не отправился на самоизоляцию, а решил совершить поездку в другой город, в результате чего он был оштрафован на 7200 долларов США. Об инциденте 16 декабря сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Жителя Австралии за нарушение карантина оштрафовали на $7200

15:50 16.12.2021 Заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» пациенты часто жалуются на першение в горле и боли в пояснице. Об этом 16 декабря сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на данные экспертов из ЮАР. Об этом: В ЮАР назвали два частых симптома при заражении штаммом «Омикрон»

15:57 16.12.2021 В четверг, 16 декабря, санитарно-эпидемическая служба в Катовице подтвердила первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Польше. Об этом во время заседания комиссии здравоохранения в парламенте сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска. Штамм был обнаружен в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото, передает Polskie Radio. Подробности в материале: В Польше выявили первый случай заражения «Омикроном»

15:58 16.12.2021 Дефицит бюджета Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) в течение 2021/2022 финансового года увеличится более чем вдвое — до 19,5 миллиарда долларов после локдаунов, связанных с распространением в штате варианта коронавируса «Дельта» на протяжении последних месяцев. Однако казначей штата Мэтт Кин по-прежнему полагает, что профицит бюджета все еще вполне реален к 2024 или 2025 году. Об этом 16 декабря сообщил новостной портал news.com.au. Об этом: Дефицит бюджета австралийского Нового Южного Уэльса вырастет вдвое

16:00 16.12.2021 Социологический центр IBRiS провел исследование общественного мнения в Польше по поводу отношения к возможному распространению нового штамма коронавируса, получившего название «Омикрон». Результаты были обнародованы в издании Rzeczpospolita. Об этом: Большинство жителей Польши опасаются штамма «Омикрон» — опрос

16:02 16.12.2021 В Германии общенациональная семидневная заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь снизилась. По данным Института Роберта Коха (RKI), текущее значение составляет 340,1. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 16 декабря. Читайте подробнее: COVID-19 в Германии: 56677 новых случаев заражения за сутки

16:07 16.12.2021 В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 984 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 12 440 тестов. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили более 980 случаев заражения коронавирусом

16:08 16.12.2021 Deutsche Post вновь переживает бум перед Рождеством на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 16 декабря. Читайте также: Почтовый бизнес Германии процветает с приближением Рождества

17:10 16.12.2021 Дезинфекция рук в Камеруне в период пандемии коронавируса. (сс) Happiraphael

17:38 16.12.2021 Правительство Эстонии решило с 31 декабря до утра 2 января приостановить действие ограничения на работу развлекательных и иных заведений, чтобы люди смогли отметить наступление Нового года. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров страны. Прежний режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса COVID-19, вернется 2 января 2022 года. Читайте подробнее: В Эстонии разрешили новогодние гуляния

17:41 16.12.2021 Россия и Монголия по-партнёрски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Налажены поставки нашей вакцины «Спутник V», а также тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, в Монголии действуют две российские мобильные лаборатории по выявлению опасных инфекций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи 16 декабря с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

17:48 16.12.2021 Совокупный показатель заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Латвии снова превысил рубеж в 500 случаев на 100 000 человек населения и достиг 505 случаев. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний. Читайте также: В Латвии снова растет число заболевших коронавирусом

18:18 16.12.2021 В Черногории за последние 24 часа от ковида скончались два человека, зарегистрировано 187 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Среди умерших младшему было 69 лет, старшему — 72 года. Читайте подробнее: В Черногории за сутки от ковида умерли два человека

18:51 16.12.2021 Врачи в защитных костюмах. Александр Куликов © ИА REGNUM

18:52 16.12.2021 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 235 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 925 пациентов излечились, 2988 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За 12 дней скончались четыре пациента. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили восемь носителей коронавируса

18:54 16.12.2021 Власти Руанды и Кении подтвердили регистрацию первых случаев заболевания новым вариантом коронавируса «Омикрон». Подробности в материале: В Кении и Руанде зарегистрированы первые случаи заражения «Омикроном»

19:06 16.12.2021 Главная цель Греции в Европейском союзе — подняться на следующий инвестиционный уровень, заявил бывший заместитель премьер-министра и профессор Университета Салоник Эвангелос Венизелос на Седьмом ежегодном экономическом форуме Ассоциации греческих предпринимателей (EENE) 15 декабря. Читайте подробнее: Грецию назвали «подопытным кроликом» борьбы с пандемией

19:24 16.12.2021 С начала пандемии в Греции подтверждено 1 022 141 заражение. Читайте подробнее: Число заражений коронавирусом в Греции превысило 1 млн

19:29 16.12.2021 Греческие власти будут требовать отрицательного ПЦР-теста на коронавирус от всех путешественников, прибывающих в Грецию из любой страны мира, начиная с 06:00 воскресенья, 19 декабря. Об этом сообщает греческий минздрав. Читайте подробнее: Приезжающие в Грецию должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест

19:39 16.12.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 220 467 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7778, 207 238 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5451. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 298 носителей коронавируса

19:41 16.12.2021 Масочный режим в Камеруне. (сс) Happiraphael

20:27 16.12.2021 По данным навечер четверга, 16 декабря, в Италии умер135 301человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на123(днем ранее — на129), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Число подтвержденных носителей выросло на26 169(днем ранее — на23 195). Это самый высокий показатель с марта 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 308 180 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены317 930человек (на12 277больше, чем днем ранее). Подробности в материале: От коронавируса в Италии привиты 46 миллионов человек

20:44 16.12.2021 Новый штамм коронавируса «Омикрон» очень быстро распространяется, скоро он станет доминирующим штаммом в США, передаёт 16 декабря ABC. Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, «Омикрон» «имеет выдающуюся способность передаваться от человека к человеку и распространяться». Каждые три дня заразившихся этим штаммом становится больше в два раза. Подробности в материале: Фаучи заявил, что у штамма «Омикрон» небывалая способность распространяться

20:51 16.12.2021 В Италии штамм коронавируса «Омикрон» распространен значительно меньше, чем во многих других странах ЕС, отметил в ходе саммита лидеров Евросоюза в четверг, 16 декабря, премьер Италии Марио Драги. Так он объяснил введение ограничений на пересечение итальянской границы, которое, по данным СМИ, вызвало массу нареканий со стороны коллег Драги. С 15 декабря привитые сертифицированными в Евросоюзе вакцинами граждане, прибывая в Италию, должны сдавать тест на коронавирус, непривитые — проходить карантин. Этот порядок будет действовать до конца января 2022 года. Борьбу с коронавирусом необходимо координировать на уровне ЕС и делать это чрезвычайно внимательно, отметил Драги. Подробности в материале: Драги объяснил коллегам из ЕС, почему границы Италии прикрыты

20:56 16.12.2021 Власти Италии рассматривают возможность введения обязательных экспресс-тестов на коронавирус даже для привитых граждан, с таким заявлением выступил в четверг, 16 декабря, глава оперштаба страны по борьбе с эпидемией Франко Локателли. Тесты могут быть введены для получения допуска на массовые мероприятия, к этой мере прибегнут, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, добавил он. Подробности в материале: В Италии могут ужесточить ограничения для вакцинированных

20:58 16.12.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 527 234 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 5859 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона новых случаев COVID-19

21:00 16.12.2021 Власти итальянской Болоньи вслед за коллегами из Рима, Неаполя и некоторых других городов в четверг, 16 декабря, отменили все массовые уличные новогодние мероприятия. Мэрия руководствуется чувством ответственности и не хочет собственными рукам создавать потенциальный очаг заражений, отметил градоначальник Маттео Лепоре. Читайте также: В городах Италии отменяют новогодние гуляния

21:04 16.12.2021 В Милане, Турине и ряде других городов Италии в четверг, 16 декабря, открылись специальные «детские» центры вакцинации от коронавируса. Прививающихся граждан в возрасте от 5 до 11 лет и их сопровождающих встречают клоуны, задействованы и других «развлекательные» элементы. Подробности в материале: В Италии началась вакцинация детей от коронавируса

21:10 16.12.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на пять. Данная информация была опубликована 16 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались пять человек

21:14 16.12.2021 Вакцина от коронавируса для детей в возрасте до пяти лет может появиться уже в конце марта 2022 года, заявил в четверг, 16 декабря, заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста. Он отметил, что вакцина вполне надежна, а прививать детей — значит защищать не только их самих, но и их старших родственников. Читайте подробнее: Власти Италии сообщили, когда появится вакцина для новорожденных

21:21 16.12.2021 Подозрения в подлинности вызвали в ходе масштабной проверки 70 тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса в Молдавии, сообщили 16 декабря в молдавской счётной палате. Читайте подробнее: В Молдавии 70 тысяч сертификатов о вакцинации назвали подозрительными

21:41 16.12.2021 Вакцинация против коронавируса в Испании. (сс) gencat cat

21:52 16.12.2021 В Британии за прошедшие сутки выявлено свыше 88 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 16 декабря кабинет министров страны. Заражение было выявлено у 88 376 человек. Отмечено, что это наивысшее суточное число с самого начала эпидемии коронавируса. Читайте также: В Британии за сутки зафиксировано более 88 тыс. случаев COVID-19

22:15 16.12.2021 Дистанционно вынужден работать Генсек ООН Антониу Гутерреш из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил 16 декабря журналистам его представитель Стефан Дюжаррик. Об этом: В ООН рассказали, почему Гутерреш работает дома