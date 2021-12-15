Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали кольцо в районе посёлка Николаевка и дорогу Елизово-Паратунка, по которой можно добраться до санаторно-курортной зоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в правительстве края.

Yarregion.ru Ремонт дороги

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«Дорога Елизово-Паратунка очень важна не только для жителей края, но и для туристов. По этой дороге можно добраться до ближайшей санаторно-курортной зоны», — пояснил министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов

На дороге расширили проезжую часть и заменили более 5,5 км асфальтобетонного покрытия, выполнили фрезерование основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку. Также были установлены семь автобусных павильонов, более 100 новых дорожных знаков.

На кольце в районе посёлка Николаевка были установлены 24 многогранных опоры, 20-метровая мачта освещения, бордюрный камень и тротуарная плитка.

В следующем году планируется продолжить освещение трассы Елизово-Паратунка.

«Отрадно, что власти начинают уделять внимание не только ямам на дорогах, но и обустройству тротуаров, разметке, освещению. Это позитивная тенденция. Конечно, в сфере дорожного строительства еще очень многое предстоит сделать. Однако нельзя отрицать уже достигнутые успехи», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Владислав Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в сёлах Верхнеблаговещенское и Белогорье, которые являются частью Благовещенска, появился новый асфальт. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».