Берлин, , 07:48 — REGNUM Ситуация вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонной беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и новой главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом 14 декабря сообщило на своей странице в Twitter внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

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Немецкий дипломат подчеркнула приверженность Берлина территориальной целостности Украины и отметила важность достижения прогресса в рамках «Нормандского формата». Кроме того, стороны затронули темы отмены визовых ограничений, а также сотрудничества в рамках производства водорода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анналена Бербок, которая является сопредседателем немецкой партии «Союз-90» / «Зеленые», заявила что газопровод «Северный поток — 2» еще не соответствует законодательству ЕС.

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