Берлин, 15 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонной беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и новой главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом 14 декабря сообщило на своей странице в Twitter внешнеполитическое ведомство ФРГ.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Немецкий дипломат подчеркнула приверженность Берлина территориальной целостности Украины и отметила важность достижения прогресса в рамках «нормандского формата». Кроме того, стороны затронули темы отмены визовых ограничений, а также сотрудничества в рамках производства водорода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анналена Бербок, которая является сопредседателем немецкой партии «Союз-90» / «Зеленые», заявила что газопровод «Северный поток — 2» еще не соответствует законодательству ЕС.